Das neue Pilotprojekt Visa Direct sendet USD-gestützte Stablecoin-Auszahlungen direkt an Stablecoin-Wallets, sodass Kreative und Gig-Worker schneller auf ihre Guthaben zugreifen können.

Visa Inc. (V) kündigte heute auf dem Web Summit ein bahnbrechendes Pilotprojekt an, das es Unternehmen und Plattformen ermöglicht, Auszahlungen direkt an die Stablecoin-Wallets der Empfänger zu senden. Unternehmen, die Visa Direct nutzen, können Auszahlungen in Fiat-Währung vornehmen, während die Empfänger wählen können, ihre Gelder in USD-gestützten Stablecoins wie USDC zu erhalten, was zu einer grundlegenden Transformation in Bezug auf die Geschwindigkeit und Zugänglichkeit globaler Zahlungen führt. Diese Innovation steigert die Reichweite von Visa Direct, da sie Kreativen, Freiberuflern und Marktplätzen eine stabile Wertanlage und einen schnelleren Zugang zu Geldern bietet und das selbst in Märkten, in denen Währungsschwankungen oder eine begrenzte Bankinfrastruktur auftreten können.

"Es geht bei der Einführung von Stablecoin-Auszahlungen darum, einen wirklich universellen Zugang zu Geld innerhalb von Minuten nicht Tagen für jeden und überall auf der Welt zu ermöglichen", so Chris Newkirk, President, Commercial Money Movement Solutions, Visa. "Ganz gleich, ob es sich um einen Kreativen handelt, der eine digitale Marke aufbaut, ein Unternehmen, das neue globale Märkte erschließt, oder einen Freiberufler, der grenzüberschreitend arbeitet: Jeder profitiert von einem schnelleren und flexibleren Geldtransfer."

Laut der neuen Studie Monetized: Visa 2025Creator Economy Report wird der schnellere Zugriff auf Gelder als Hauptgrund genannt, warum digitale Content-Ersteller digitale Zahlungsmethoden bevorzugen. Siebenundfünfzig Prozent (57 %) nannten den sofortigen Zugriff als ihre Hauptmotivation für die Wahl digitaler Zahlungsmethoden, um für ihre Arbeit als Content-Ersteller bezahlt zu werden.

Dieses neueste Pilotprojekt ist ein weiterer innovativer Schritt von Visa bei Stablecoin-basierten Zahlungen. Im September kündigte Visa Direct auf der SIBOS ein Pilotprogramm an, mit dem Unternehmen Auszahlungen mit Stablecoins vorfinanzieren können. Zusammen eröffnen diese Pilotprojekte den Kunden von Visa und Millionen von Verbrauchern weltweit neue Möglichkeiten und größere finanzielle Flexibilität.

Vorteile der Visa Direct Stablecoin-Auszahlung:

Ständige Verfügbarkeit: Verbraucher, Entwickler und Freiberufler werden in der Lage sein, praktisch sofort auf Auszahlungen in Stablecoins zuzugreifen.

Verbraucher, Entwickler und Freiberufler werden in der Lage sein, praktisch sofort auf Auszahlungen in Stablecoins zuzugreifen. Eine grenzüberschreitende Währung für das digitale Zeitalter: Stablecoins können Menschen in Regionen, in denen Bankdienstleistungen nur eingeschränkt verfügbar sind oder keine US-Dollar-Bankkonten angeboten werden, den Zugang zu Finanzdienstleistungen ermöglichen.

Stablecoins können Menschen in Regionen, in denen Bankdienstleistungen nur eingeschränkt verfügbar sind oder keine US-Dollar-Bankkonten angeboten werden, den Zugang zu Finanzdienstleistungen ermöglichen. Erhöhte Transparenz: Jede Transaktion wird dauerhaft in der Blockchain festgehalten, was Prüfbarkeit, Compliance und Empfangsbestätigung unterstützt.

Jede Transaktion wird dauerhaft in der Blockchain festgehalten, was Prüfbarkeit, Compliance und Empfangsbestätigung unterstützt. Erweiterter Zugang: Das Pilotprojekt geht mit ausgewählten Partnern an den Start, eine breitere Einführung ist für die zweite Hälfte des Jahres 2026 geplant, wenn die Kundennachfrage steigt und die rechtlichen Rahmenbedingungen voranschreiten.

Häufig gestellte Fragen

F: Was ist das Visa Direct Stablecoin-Pilotprojekt?

Das jüngste Pilotprojekt von Visa Direct bietet Plattformen und Unternehmen in den USA die Möglichkeit, Auszahlungen direkt an die Stablecoin-Wallets von Nutzern, Beschäftigten oder Mitarbeitern zu senden, anstatt an eine Karte oder ein Bankkonto.

Die Gelder werden in USD-gestützten Stablecoins wie USDC ausgezahlt.

F: Welche Vorteile bieten Zahlungen in Stablecoins?

Beinahe sofortige, grenzüberschreitende Auszahlungen, wodurch Banköffnungszeiten irrelevant werden und Verzögerungen bei grenzüberschreitenden Transaktionen vermieden werden.

Ein gleichbleibender, an den US-Dollar gekoppelter Wert trägt zur Vorhersehbarkeit bei.

Jede Transaktion wird transparent in der Blockchain festgehalten.

Flexibler Zugang für Verbraucher: Sie können ihre Stablecoins halten, ausgeben oder umtauschen.

F: An wen richtet sich das Angebot?

Es ist ideal für internationale Unternehmen, Marktplätze, Plattformen für Kreative/Gig-Economy, Fintechs und Empfänger mit einer kompatiblen Stablecoin-Wallet, die die KYC/AML-Prüfungen erfüllen.

F: Worin liegt der Unterschied zu der Ankündigung von Visa im September?

Im September hat Visa Direct sein Pilotprojekt zur Vorfinanzierung von Stablecoins angekündigt: Dieses Projekt ermöglicht es Unternehmen, Visa Direct-Auszahlungen nicht nur mit Fiat-Währungen, sondern auch mit Stablecoins zu finanzieren, was eine Innovation im Backend-Treasury-Bereich darstellt.

Das heutige Pilotprojekt bietet die Möglichkeit, Zahlungen an Endempfänger, wie beispielsweise Verbraucher, in Stablecoins zu tätigen, d. h. digitale Dollar werden direkt in die Wallets der Empfänger überwiesen.

F: Finanzieren Finanzinstitute und Unternehmen diese Auszahlungen in Stablecoins oder Fiat-Währungen?

Kunden finanzieren Auszahlungen in Fiat-Währung.

F: Wann werden weitere Partner Zugang erhalten?

Visa arbeitet zur Zeit an der Aufnahme ausgewählter Partner. Ein breiterer Zugang ist für 2026 vorgesehen und Visa ermutigt seine Kunden, ihr Interesse im Zuge der weltweiten Einführung zu bekunden.

Visa nimmt weiterhin eine führende Rolle bei der Weiterentwicklung digitaler Zahlungen ein und verbindet die Vorteile der Blockchain-Technologie mit der Zuverlässigkeit und Reichweite des weltweit führenden Netzwerks für digitale Zahlungen.

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist weltweit führend bei digitalem Zahlungsverkehr, was die Transaktionen zwischen Verbrauchern, Verkäufern, Finanzinstituten und Regierungsbehörden in mehr als 200 Ländern und Regionen erleichtert. Unsere Mission ist die Verbindung der Welt über ein innovatives, zuverlässiges und sicheres Zahlungsnetz. So können Menschen, Unternehmen und Wirtschaftssysteme gedeihen. Wir glauben, dass Wirtschaftssysteme, die jeden überall einschließen, jedem auch überall zunutze kommen. Teilnahme ist in unseren Augen entscheidend für die Zukunft des Zahlungsverkehrs. Mehr erfahren Sie unter Visa.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251112764622/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien

Jackie Dresch jdresch@visa.com

Conor Febos febos@visa.com