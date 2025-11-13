© Foto: MSgt Sean M. Worrell - US Air Force

Seit 20 Jahren investiert der Norwegische Staatsfonds nicht mehr in Rüstung. Doch das soll sich jetzt ändern.Das wäre ab 2027 wieder möglich, wenn das norwegische Parlament zustimmt. Am 4. November hatte es bereits für eine Überprüfung der ethischen Richtlinien des Fonds, die seit 2004 bestehen, befürwortet. Ein solcher Schritt würde dem weltgrößten Fonds ermöglichen, Beteiligungen an 14 Rüstungsunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von etwa 1 Billion US-Dollar zu erwerben, in die er aktuell aufgrund ethischer Richtlinien nicht investieren darf, da sie Komponenten für Atomwaffen herstellen. [spotify]7iMjEUfdBKR9m61n0xoBHu[/spotify] Die Unternehmen, die künftig wieder offen für …