Der kräftige Kursanstieg der Tesla-Aktie seit Mitte September erhält am Donnerstag einen kräftigen Dämpfer. Im abgeschwächten Börsenumfeld rutscht das Papier des Elektroauto-Pioniers am Nasdaq-Ende zeitweilig um mehr als sieben Prozent ab. Nun gibt die charttechnische Situation zu denken. Auch ein Vorfall drückt die Aktie. Tesla gab am Donnerstag bekannt, dass es etwa 10.500 Einheiten seines Batteriespeichersystems Powerwall 2 in den USA wegen Brand- und Verbrennungsgefahr zurückruft, nachdem 22 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.