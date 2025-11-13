Der kräftige Kursanstieg der Tesla-Aktie seit Mitte September erhält am Donnerstag einen kräftigen Dämpfer. Im abgeschwächten Börsenumfeld rutscht das Papier des Elektroauto-Pioniers am Nasdaq-Ende zeitweilig um mehr als sieben Prozent ab. Nun gibt die charttechnische Situation zu denken. Auch ein Vorfall drückt die Aktie. Tesla gab am Donnerstag bekannt, dass es etwa 10.500 Einheiten seines Batteriespeichersystems Powerwall 2 in den USA wegen Brand- und Verbrennungsgefahr zurückruft, nachdem 22 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
