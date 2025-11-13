Anzeige
Donnerstag, 13.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Uranpreis steigt deutlich - Diese Aktie könnte vom neuen US-Atomprogramm profitieren
13.11.2025 23:03 Uhr
NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.077 Pkt - Siemens Energy sehr fest

DOW JONES--Nach dem Ausverkauf während des regulären Geschäfts haben sich die Aktienkurse am Donnerstag im nachbörslichen Handel stabilisiert.

Siemens Energy verbuchten am Abend ein Plus von 7,2 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Mittelfristziele erhöht und Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vorgelegt hatte. Während des Xetra-Handels waren die Titel im Sog von Siemens um 5,9 Prozent gefallen.

Die Aktien der Allianz legten um 0,4 Prozent zu. Der Versicherer hatte nach starken ersten neun Monaten des laufenden Jahrs seinen Ausblick angehoben. Die Aktie hatte allerdings im regulären Geschäft gegen die negative Tendenz freundlich geschlossen.

Deutsche Euroshop zeigten sich 0,6 Prozent höher. Der Shoppincenter-Investor hat in den ersten neun Monaten 2025 weniger verdient und den Ausblick für das Geschäftsjahr präzisiert. Das Unternehmen sieht aber eine positive Entwicklung bei Besucherfrequenzen und Mieterumsätzen. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.077    24.042   +0,1% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2025 16:29 ET (21:29 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
