Andersen Consulting gibt eine Kooperationsvereinbarung mit TruScore bekannt, durch die das Angebot im Bereich Humankapital erweitert wird, um Kunden beim Aufbau stärkerer Führungsteams und Unternehmenskulturen zu unterstützen.

TruScore mit Hauptsitz in den USA ist auf die Bereitstellung vollständig bedarfsgerecht angepasster Lösungen für das Hosting von Umfragen spezialisiert, mit denen Unternehmen skalierbare, sichere und auf ihren individuellen Bedarf zugeschnittene White-Label-Bewertungsprogramme durchführen können. TruScore bietet maßgeschneiderte 360-Grad-Feedback-Lösungen und arbeitet mit Fortune-500-Unternehmen, Unternehmen für Führungskräfteentwicklung und unabhängigen Coaches zusammen, um deren eigene Bewertungsprozesse zu entwickeln und zu verwalten.

"In der dynamischen Geschäftswelt von heute brauchen Unternehmen mehr als nur eine Strategie sie brauchen eine starke, belastbare Führung, um diese Strategie erfolgreich umzusetzen", sagte Derek Murphy, CEO von TruScore. "Durch diese Zusammenarbeit mit Andersen Consulting können wir unser Know-how im Bereich Bewertung und Entwicklung einem breiteren Publikum zugänglich machen und unseren Kunden dabei helfen, die Führungskräfte zu identifizieren und zu fördern, die für Wachstum und Transformation erforderlich sind."

"Eine effektive Führung ist für den Erfolg eines Unternehmens von grundlegender Bedeutung, insbesondere in der sich schnell entwickelnden globalen Wirtschaft von heute", sagte Mark L. Vorsatz, globaler Vorsitzender und CEO von Andersen. "Die Zusammenarbeit mit TruScore stärkt unsere Fähigkeit, datengestützte Erkenntnisse und Rahmenwerke zur Führungskräftebewertung zu liefern, die unseren Kunden helfen, die Talente mit der Strategie in Einklang zu bringen, robuste Führungskräftepipelines zu entwickeln und einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu erzielen."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Business, Technologie und KI-Transformation sowie Human Capital Solutions anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Consulting-, Steuer-, Rechts-, Bewertungs-, globale Mobilitäts- und Beratungsexpertise auf einer globalen Plattform mit mehr als 44.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 600 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und stellt über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen Beratungslösungen rund um die Welt bereit.

