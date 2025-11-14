Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

Swiss Re erzielt in den ersten neun Monaten 2025 4,0 Mrd. USD Gewinn



14.11.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR Property & Casualty Reinsurance (P&C Re) erzielt 2,3 Mrd. USD Gewinn; Schaden-Kosten-Satz von 77,6% 1

Corporate Solutions verzeichnet 693 Mio. USD Gewinn; Schaden-Kosten-Satz von 87,1% 2

Life & Health Reinsurance (L&H Re) erzielt 1,1 Mrd. USD Gewinn

Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) von 4,1%; Umlaufrendite von 4,1% Zürich, 14. November 2025 - Swiss Re hat im dritten Quartal 2025 einen Gewinn von 1,4 Mrd. USD erzielt. Damit lag der Gewinn in den ersten neun Monaten des Jahres bei 4,0 Mrd. USD, bei einer Eigenkapitalrendite (ROE) von 22,5%. Die finanzielle Performance der Gruppe profitierte von starken versicherungstechnischen Ergebnissen im Sach- und im Haftpflichtgeschäft sowie von einer soliden Anlagerendite. Andreas Berger, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Wir haben zwei Prioritäten: unsere Finanzziele zu erreichen und die Widerstandsfähigkeit der Gruppe zu erhöhen. Beides spiegelt sich in den Ergebnissen der ersten neun Monate des Jahres wider. Nach erheblichen Grossschäden im ersten Quartal profitierten das zweite und das dritte Quartal von geringen Naturkatastrophenschäden. Dies verschaffte unseren Sach- und Haftpflichtsparten kräftigen Rückenwind, der durch unsere konsequente Fokussierung auf Underwriting-Qualität noch verstärkt wurde. Bei L&H Re intensivieren wir unsere Massnahmen, um die Widerstandsfähigkeit des Bestandsgeschäfts zu verbessern.» Anders Malmström, Group Chief Financial Officer von Swiss Re: «Wir haben in den ersten neun Monaten des Jahres in unseren Sach- und Haftpflichtsparten nicht nur ein starkes versicherungstechnisches Ergebnis erzielt, sondern auch weiterhin solide Margen im Neugeschäft, das wir in diesem Zeitraum gezeichnet haben. Darüber hinaus profitieren alle Geschäftseinheiten weiterhin von robusten wiederkehrenden Kapitalerträgen.» Konzernergebnis von gestiegenen versicherungstechnischen Gewinnen bestimmt Swiss Re verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 einen Gewinn von 4,0 Mrd. USD und eine Eigenkapitalrendite von 22,5%, verglichen mit einem Gewinn von 2,2 Mrd. USD3 und einer Eigenkapitalrendite von 13,3%4 im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg des Nettogewinns war vor allem dem deutlich höheren versicherungstechnischen Gewinn bei P&C Re zu verdanken. Das versicherungstechnische Ergebnis, das den im Berichtszeitraum erzielten versicherungstechnischen Gewinn widerspiegelt, betrug 4,8 Mrd. USD, verglichen mit 2,9 Mrd. USD in den ersten neun Monaten 2024. Der Versicherungsumsatz der Gruppe belief sich auf 32,0 Mrd. USD, verglichen mit 33,7 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Die vertragliche Servicemarge (Contractual Service Margin, CSM) des Neugeschäfts, welche die Profitabilität des im Berichtszeitraum gezeichneten Neugeschäfts widerspiegelt, lag bei 3,9 Mrd. USD, verglichen mit 4,2 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Die Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) von Swiss Re belief sich in den ersten neun Monaten 2025 auf 4,1%, verglichen mit 3,9% im Vorjahreszeitraum. Dieser Anstieg ist auf höhere wiederkehrende Erträge und auf realisierte Gewinne aus dem Verkauf einer Minderheitsbeteiligung im ersten Quartal 2025 zurückzuführen. Die Umlaufrendite lag im Berichtszeitraum bei 4,1%, verglichen mit 4,0% im Vorjahreszeitraum. Die Wiederanlagerendite belief sich für das dritte Quartal 2025 auf 4,3%. Starke Kapitalausstattung Die Kapitalausstattung von Swiss Re ist weiterhin stark: Die Quote zum Schweizer Solvenztest (SST-Quote) der Gruppe lag per 1. Oktober 2025 bei geschätzten 268%5 und damit oberhalb der Zielspanne von 200 bis 250%. Starkes Ergebnis von P&C Re dank diszipliniertem Underwriting P&C Re erzielte in den ersten neun Monaten 2025 einen Gewinn von 2,3 Mrd. USD, verglichen mit 607 Mio. USD im Vorjahreszeitraum3. Massgeblich für den Anstieg waren eine geringe Belastung durch Naturkatastrophen im zweiten und dritten Quartal sowie ein solides Anlageergebnis. Das versicherungstechnische Ergebnis lag in den ersten neun Monaten 2025 bei 2,9 Mrd. USD, verglichen mit 1,0 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Massgeblich für den Anstieg waren geringere Forderungen aus Grosschäden infolge von Naturkatastrophen. Zudem war der Vorjahreszeitraum von erheblichen Rückstellungsmassnahmen geprägt. Die Grossschäden aus Naturkatastrophen beliefen sich in den ersten neun Monaten 2025 auf 611 Mio. USD. Der grösste Teil entfiel dabei auf die Waldbrände in Los Angeles. Hinzu kamen Man-made-Grossschäden in Höhe von 277 Mio. USD. P&C Re verbesserte den Schaden-Kosten-Satz für die ersten neun Monate gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 92,8% auf 77,6% und ist auf gutem Weg, für das Gesamtjahr das Ziel eines Schaden-Kosten-Satzes von unter 85% zu erreichen. Der Versicherungsumsatz belief sich in den ersten neun Monaten 2025 auf 14,0 Mrd. USD, verglichen mit 15,0 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Der Versicherungsumsatz sank vor allem aufgrund von Massnahmen zur Portefeuillebereinigung in den Haftpflichtsparten. P&C Re erwirtschaftete in den ersten neun Monaten 2025 eine Neugeschäfts-CSM in Höhe von 2,5 Mrd. USD, verglichen mit 2,7 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Corporate Solutions verzeichnet starkes drittes Quartal Corporate Solutions erzielte in den ersten neun Monaten 2025 einen Gewinn von 693 Mio. USD, verglichen mit 630 Mio. USD im Vorjahreszeitraum3. Das weiterhin starke Ergebnis spiegelt eine solide Underwriting-Performance wider, gestützt durch ein solides Anlageergebnis. Hinzu kam, dass Grossschäden infolge von Naturkatastrophen geringer ausfielen als erwartet. Das versicherungstechnische Ergebnis lag in den ersten neun Monaten 2025 bei 832 Mio. USD, verglichen mit 739 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Die Forderungen aus Man-made-Grossschäden beliefen sich in den ersten neun Monaten des Jahres auf 282 Mio. USD. Stärkste Einflussfaktoren bei den Grossschäden aus Naturkatastrophen in Höhe von 60 Mio. USD waren die Waldbrände in Los Angeles und der tropische Zyklon Alfred in Queensland, Australien. Corporate Solutions erzielte in den ersten neun Monaten 2025 einen Schaden-Kosten-Satz von 87,1%, verglichen mit 89,4% im Vorjahreszeitraum, und strebt für das Gesamtjahr einen Schaden-Kosten-Satz von unter 91% an. Der Versicherungsumsatz belief sich in den ersten neun Monaten 2025 auf 5,7 Mrd. USD, verglichen mit 5,8 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Strikte Portefeuillesteuerung und gezieltes Wachstum glichen die bereits angekündigte Nichtverlängerung des irischen Medex-Geschäfts weitgehend aus6. Corporate Solutions erzielte in den ersten neun Monaten 2025 eine Neugeschäfts-CSM in Höhe von 500 Mio. USD, verglichen mit 594 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Ergebnis von L&H Re liegt unter dem Zielwert L&H Re erzielte in den ersten neun Monaten 2025 einen Gewinn von 1,1 Mrd. USD, verglichen mit 1,2 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum, was vor allem auf ein geringeres versicherungstechnisches Ergebnis zurückzuführen ist. Das versicherungstechnische Ergebnis lag in den ersten neun Monaten 2025 bei 1,0 Mrd. USD, verglichen mit 1,2 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis der ersten neun Monate 2025 spiegelt einen negativen Effekt in Höhe von 0,4 Mrd. USD wider, der auf eine Korrektur der Annahmen für ausgewählte Portefeuilles mit unterdurchschnittlicher Performance in den Regionen EMEA und ANZ zurückzuführen ist, wovon 0,25 Mrd. USD das dritte Quartal betrafen. Der Schadenverlauf für die grössten Portefeuilles, einschliesslich der Sterblichkeit in den USA, entsprach in den ersten neun Monaten 2025 den Erwartungen. Der Versicherungsumsatz belief sich in den ersten neun Monaten 2025 auf 12,2 Mrd. USD, verglichen mit 12,6 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Hauptgrund für diesen Rückgang ist die Beendigung eines externen Retrozessionsgeschäfts, die sich im Vorjahreszeitraum positiv auf den Versicherungsumsatz auswirkte7. L&H Re erzielte weiterhin solide Margen im Neugeschäft, und die Neugeschäfts-CSM belief sich in den ersten neun Monaten 2025 auf 833 Mio. USD, verglichen mit 894 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Der CSM-Saldo der Geschäftseinheit blieb mit 17,4 Mrd. USD unverändert. Angesichts des in den ersten neun Monaten 2025 erzielten Gewinns von 1,1 Mrd. USD ist aktuell nicht davon auszugehen, dass L&H Re das Gewinnziel von etwa 1,6 Mrd. USD für das Gesamtjahr erreichen wird. Ausblick Andreas Berger, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Dank der starken Performance in den ersten neun Monaten 2025 sind wir auf sehr gutem Weg, unser Konzerngewinnziel für das Gesamtjahr von mehr als 4,4 Mrd. USD zu realisieren und ebenso unsere Ziele für den Schaden-Kosten-Satz von P&C Re und Corporate Solutions. Bei L&H Re ergreifen wir entschlossen Massnahmen, um unsere Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. In Verbindung mit unserer anhaltenden Kostendisziplin stärken wir so unser Kerngeschäft.» Details zur Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2025 9M 2024 9M 2025 Veränderung, % In Mio. USD, wenn nicht anders angegeben Gruppe Gewinn3 2 182 4 037 85 Versicherungsumsatz 33 711 31 999 -5 Versicherungstechnisches Ergebnis 2 908 4 777 64 Eigenkapitalrendite (%, Jahresbasis)4 13,3 22,5 Rendite auf Kapitalanlagen (%, Jahresbasis) 3,9 4,1 Umlaufrendite (%, Jahresbasis) 4,0 4,1 31.12.24 30.09.25 Eigenkapital 21 892 24 324 11 Buchwert je Aktie (USD) 74.44 82.48 11 9M 2024 9M 2025 P&C Reinsurance Gewinn3 607 2 296 278 Versicherungsumsatz 14 977 13 975 -7 Versicherungstechnisches Ergebnis 1 010 2 899 187 Schaden-Kosten-Satz (%) 92,8 77,6 Corporate Solutions Gewinn3 630 693 10 Versicherungsumsatz 5 792 5 687 -2 Versicherungstechnisches Ergebnis 739 832 13 Schaden-Kosten-Satz (%) 89,4 87,1 L&H Reinsurance Gewinn 1 204 1 058 -12 Versicherungsumsatz 12 555 12 160 -3 Versicherungstechnisches Ergebnis 1 240 1 049 -15



1 Der Schaden-Kosten-Satz von P&C Re ist definiert als [(Versicherungsaufwand + Forderungen gegenüber Rückversicherern für eingetretene Schäden) / (Versicherungsumsatz + Zuordnung von Rückversicherungsprämien)]. 2 Der Schaden-Kosten-Satz von Corporate Solutions ist definiert als [(Versicherungsaufwand + Zuordnung von Rückversicherungsprämien + Forderungen gegenüber Rückversicherern für eingetretene Schäden + nicht direkt zurechenbare Aufwendungen) / Versicherungsumsatz]. 3 Einschliesslich des Minderheitsanteilen zurechenbaren Ergebnisses in Höhe von -8 Mio. USD für die Gruppe in den ersten neun Monaten 2024 (4 Mio. USD bei P&C Re und -12 Mio. USD bei Corporate Solutions) und 13 Mio. USD für die Gruppe in den ersten neun Monaten 2025 (3 Mio. USD bei P&C Re und 10 Mio. USD bei Corporate Solutions). 4 Angabe für die ersten neun Monate 2024 entspricht dem angepassten Eigenkapital von 2023 gemäss Geschäftsbericht 2024. 5 Geschätzte SST-Quote der Gruppe per 1. Oktober 2025. Die SST-Quote wird der FINMA regelmässig gemeldet und durch diese geprüft. 6 Die Nichtverlängerung des irischen Medex-Geschäfts führte in den ersten neun Monaten 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu einer Belastung in Höhe von 0,4 Mrd. USD. 7 Die Beendigung eines externen Retrozessionsgeschäfts führte in den ersten neun Monaten 2024 zu einem einmaligen Mehrumsatz in Höhe von 0,4 Mrd. USD. Finanzkalender 5. Dezember 2025: Management Dialogue 2025 27. Februar 2026: Ergebnisse des Gesamtjahres 2025 12. März 2026: Veröffentlichung des Geschäftsberichts und des Nachhaltigkeitsberichts 2025 10. April 2026: 162. ordentliche Generalversammlung Konferenz für Medienvertreter Swiss Re wird heute um 8.30 Uhr (MEZ) eine virtuelle Konferenz für Medienvertreter durchführen. Wenn Sie teilnehmen möchten, wählen Sie bitte 10 Minuten vor Beginn die entsprechende Nummer. Schweiz/Europa: +41 (0) 58 310 50 00 Grossbritannien: +44 (0) 207 107 06 13 Vereinigte Staaten: +1 (1) 631 570 56 13 Einwahlnummern für weitere Standorte finden Sie hier . Konferenz für Analysten und Investoren Swiss Re wird heute um 13.30 Uhr (MEZ) im Rahmen eines W e bcast für Analysten und Investoren Fragen beantworten. Die Investoren- und Analystenpräsentation finden Sie h i er . Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com .

