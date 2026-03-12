Zürich - Swiss Re-Chef Andreas Berger hat für das vergangene Geschäftsjahr 2025 ein Salär von 6,32 Millionen Franken erhalten. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervor. Damit hat Berger mehr verdient als noch im Jahr davor, allerdings war er erst Mitte 2024 auf den Posten des Gruppen-CEO aufgerückt. Für das Jahr 2024 hatte Berger noch insgesamt Vergütungen von 5,16 Millionen Franken erhalten. Der Swiss Re-Manager war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
