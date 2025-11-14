Nach der erfolgreichen milliardenschweren Übernahme von Verona Pharma scheint sich der US-amerikanische Pharma-Riese Merck & Co das nächste größere Akquisitionsziel ausgeschaut zu haben. Laut einem Bericht der Financial Times (FT) zufolge hat das Unternehmen ein Auge auf Cidara Therapeutics geworfen.Merck & Co stehe demnach kurz vor dem Abschluss einer Vereinbarung zum Kauf von Cidara Therapeutics, einem Arzneimittelhersteller, der Pionierarbeit bei der Entwicklung eines langwirksamen Antikörpermedikaments ...Den vollständigen Artikel lesen ...
