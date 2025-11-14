Nach der erfolgreichen milliardenschweren Übernahme von Verona Pharma scheint sich der US-amerikanische Pharma-Riese Merck & Co das nächste größere Akquisitionsziel ausgeschaut zu haben. Laut einem Bericht der Financial Times (FT) zufolge hat das Unternehmen ein Auge auf Cidara Therapeutics geworfen.Merck & Co stehe demnach kurz vor dem Abschluss einer Vereinbarung zum Kauf von Cidara Therapeutics, einem Arzneimittelhersteller, der Pionierarbeit bei der Entwicklung eines langwirksamen Antikörpermedikaments ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.