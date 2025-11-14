Mit der Inbetriebnahme eines Konnektors können nun auch bereits installierte Photovoltaik-Anlagen, Wärmepumpen, Batteriespeicher und Elektroautos in das virtuelle Kraftwerk eingebunden werden. Die Haushalt sollen so erheblich Stromkosten einsparen können und 1Komma5° verspricht eine Geld-zurück-Garantie, wenn es nicht klappt. 1Komma5° öffnet seine Steuerungs- und Automatisierungssoftware des virtuellen Kraftwerks für Millionen bestehende Photovoltaik-Anlagen, Wärmepumpen, Batteriespeicher und Elektroautos. Möglich werde dies mit der Inbetriebnahme des "Heartbeat-Konnektors", teilte das Hamburger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland