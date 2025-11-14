NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Outperform" belassen. Die Auftragslage im vierten Geschäftsquartal sei stark gewesen, schrieb Colin Moody am Donnerstagabend nach dem Zwischenbericht. Die Prognoseerhöhung für 2028 bedeute Spielraum für den operativen Ergebniskonsens im mittleren Zehn-Prozent-Bereich./rob/ag/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000ENER6Y0

