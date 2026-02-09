Kuper bei 13.800 USD - treibt das Europas Energiewende an einen neuen Wendepunkt? Der explosive Zuwachs bei Wind- und Solaranlagen stößt auf ein veraltetes Stromnetz sowie mangelnde Speicherkapazitäten. Immer mehr Windräder müssen täglich abgeschalten werden, denn wohin dem Stromüberschuss? Mehr als 1.700 Gigawatt an neuen Projekten harren noch immer auf den Netzanschluss. Hinzu kommt die Energieknappheit, die durch geopolitische Spannungen und begrenzte fossile Reserven die mittelfristige Versorgungssicherheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
