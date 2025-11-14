Die Aktie von Siemens Energy gehörte in diesem Jahr zu den größten Gewinnern im Dax. Starke Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 bestätigen jetzt den Trend. Zudem hob der Konzern seine mittelfristigen Ziele an und zahlt erstmal wieder eine Dividende. Siemens Energy AG hebt nach starkem Geschäftsjahr 2024/25 seine mittelfristigen Ziele an: Wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte, werden nun ein jährliches Umsatzwachstum im hohen zehnprozentigen ...

