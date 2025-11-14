Zürich - Die Bank Julius Bär setzt bei der Führung des Heimmarktes Schweiz künftig auf eine Doppelspitze. Ab 1. Januar 2026 sollen Marc Blunier und Alain Krüger die Leitung übernehmen. Der bisherige Leiter Schweiz, Patrick Prinz, verlasse die Bankengruppe persönlichen Gründen zum Ende des Jahres 2025, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Prinz war seit 2019 in verschiedenen Positionen für Julius Bär tätig. Die neue Doppelspitze wird für sämtliche ...

