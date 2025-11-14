Megasol hat ein neues System für die Dachintegration von Solarmodulen auf den Markt gebracht. Level Up soll im Vergleich zum Vorgängersystem deutlich einfach zu installieren sein. Der Schweizer Photovoltaik-Hersteller Megasol Energie AG bringt mit Level Up ein komplett überarbeitetes System für dachintegrierte Solarmodule auf den Markt. Das Unternehmen hat das neue Photovoltaik-System für den Einsatz auf Steildächern, bei anspruchsvollen Dachgeometrien und für individuelle Dachintegrationen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
