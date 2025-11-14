DJ PTA-News: Rosenbauer International AG: Rosenbauer Konzern mit deutlichem Umsatzwachstum in den ersten drei Quartalen 2025

Rosenbauer International AG: Rosenbauer Konzern mit deutlichem Umsatzwachstum in den ersten drei Quartalen 2025

Leonding (pta000/14.11.2025/07:45 UTC+1)

• Zuwächse in praktisch allen Produktbereichen lassen Konzernumsatz um 13,0 % auf 950,7 Mio EUR steigen • Operatives Ergebnis dank höherer Deckungsbeiträge verbessert, EBITDA bei 63,5 Mio EUR und EBIT bei 33,4 Mio EUR • Zahl der Beschäftigten um rund 8% auf 4.805 Personen gestiegen, Zuwachs in Österreich von zirka 7 % • Nettoverschuldung gesunken, Operativer Cashflow erstmals schon nach neun Monaten positiv • Auftragseingang liegt mit 1.163,4 Mio EUR klar über dem Periodenumsatz • Vorstand bestätigt 5,5 % EBIT-Marge für das Gesamtjahr und strebt im 4. Quartal eine 40-prozentige Umsatzsteigerung

auf 500 Mio EUR an

KONZERNKENNZAHLEN 1-9/2024 1-9/2025 Umsatzerlöse Mio EUR 841,3 950,7 EBITDA Mio EUR 52,6 63,5 EBIT Mio EUR 29,4 33,4 EBT Mio EUR 1,0 10,4 Cashflow aus der operativen Tätigkeit Mio EUR -9,9 2,0 Eigenkapital in % der Bilanzsumme 14,0 % 24,4 % Mitarbeiterstand zum 30. September 4.440 4.805 Auftragsbestand zum 30. September Mio EUR 2.199,6 2.430,0

Der Rosenbauer Konzern hat in den ersten drei Quartalen 2025 in einem schwachen konjunkturellen Umfeld seine Umsatzerlöse deutlich um 13,0 % auf 950,7 Mio EUR (1-9/2024: 841,3 Mio EUR) gesteigert. Alle wesentlichen Produktbereiche konnten ihr Geschäftsvolumen ausweiten. Das größte Plus verzeichnete mit 17,3 % die Fahrzeugfertigung, die ihren Output von 1.362 auf 1.402 Stück erhöhte. Das operative Ergebnis war dank des höheren Umsatzes und besserer Deckungsbeiträge im Fahrzeuggeschäft ebenfalls stärker. So legte das EBITDA gegenüber der vergleichbaren Vorjahresperiode auf 63,5 Mio EUR (1-9/2024: 52,6 Mio EUR) zu. Das EBIT verbesserte sich auf 33,4 Mio EUR (1-9/2024: 29,4 Mio EUR). Bereinigt um die Sonderbelastungen des 2. Quartals hätten sich EBITDA und EBIT auf 67,5 Mio EUR bzw. 41,5 Mio EUR belaufen. Die gute Auftragslage führt zu einem Beschäftigungszuwachs von rund 8% auf 4.805 Personen (30. September 2024: 4.440), in Österreich von zirka 7% auf 1.796 Personen (30. September 2024: 1.682). Der Auftragseingang kam in der Berichtsperiode mit 1.163,4 Mio EUR zwar unter dem Vorjahreswert (1-9/2024: 1.233,4 Mio EUR), aber klar über dem Periodenumsatz zu liegen. Nur die Area Asia-Pacific konnte dabei einen Zuwachs verzeichnen.

"Das 3. Quartal war im langfristigen Vergleich ein sehr starkes Einzelquartal. Neben einer guten Umsatzentwicklung zeigen unsere Maßnahmen zum Working-Capital-Management ihre positive Wirkung. Gemeinsam mit dem geringeren Zinsaufwand ist der operative Cashflow erstmals in der Unternehmensgeschichte schon nach neun Monaten positiv. Wir sind auf dem richtigen Weg in der Stabilisierung des Konzerns", sagt Robert Ottel, CEO der Rosenbauer International AG.

Finanz- und Vermögensentwicklung

Die Nettoverschuldung sank im Periodenvergleich von 467,8 Mio EUR auf 305,1 Mio EUR. Das spiegelt zum einen den Mittelzufluss aus der erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhung und zum anderen die weitere Verbesserung des Trade Working Capitals wider. Die Gearing Ratio ist von 261,2 % auf 95,8 % gesunken.

Das Trade Working Capital reduzierte sich dank der fortgesetzten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung auf 471,9 Mio EUR (1-9/2024: 512,1 Mio EUR). Das entspricht gemessen am angepeilten Jahresumsatz einem Rückgang von 39,2 % auf 32,5 %.

Der Cashflow aus der operativen Tätigkeit war mit 2,0 Mio EUR (1-9/2024: -9,9 Mio EUR) erstmals in der Unternehmensgeschichte schon nach neun Monaten positiv. Für das Gesamtjahr 2025 wird ebenfalls von einem klar positiven Cashflow aus der operativen Tätigkeit ausgegangen.

Ausblick

Rosenbauer International AG profitiert in einem wachsenden Markt von gut gefüllten Auftragsbüchern. Verbesserte Lieferketten ermöglichen eine beschleunigte Produktion und Auslieferung von Fahrzeugen und Ausrüstung. Die im August eingeführten Importzölle der USA haben indes einen ungünstigen Einfluss auf das lokale Bestellverhalten.

Der Fokus des Vorstandes liegt derzeit auf der effizienten Auslieferung des hohen bestehenden Auftragsbestandes. Unter der Annahme von keinen weiteren Einmaleffekten strebt Rosenbauer bei einer EBIT-Marge von 5,5 % für das Gesamtjahr für das vierte Quartal eine saisonale Umsatzsteigerung um 40 % (7-9/2025: 346 Mio EUR) auf etwa 500 Mio EUR an.

