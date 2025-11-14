© Foto: picture alliance / Schoening | Schoening

Siemens Energy legt starke Zahlen vor und übertrifft nicht nur seine Ziele, sondern kündigte erstmals seit vier Jahren wieder eine Dividende an.Siemens Energy legte am Donnerstagabend seine Ergebnisse für das vierte Quartal sowie das gesamte Geschäftsjahr 2025 vor. Der Umsatz im Schlussquartal kletterte um 9,7 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro und überschritt damit erstmals die Marke von zehn Milliarden Euro. Nach Steuern verbuchte Siemens Energy einen Gewinn von 236 Millionen Euro, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust von 254 Millionen Euro angefallen war. Für das Gesamtjahr 2025 meldete das Unternehmen einen Gewinn nach Steuern von 1,685 Milliarden Euro - ein deutlicher Anstieg im …