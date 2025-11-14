HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Cancom von 25 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Nicole Winkler sprach am Donnerstagabend in ihrem Resümee von soliden Quartalszahlen und ersten Anzeichen der Erholung. Sie bleibt allerdings an der Seitenlinie, bis die Wachstumsdynamik des IT-Dienstleisters wirklich anzieht./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE0005419105





