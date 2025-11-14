Anzeige
Freitag, 14.11.2025
Vizsla Copper wird zur strategisch wichtigsten Kupferaktie Nordamerikas
WKN: 755150 | ISIN: DE0007551509 | Ticker-Symbol: UZU
Xetra
14.11.25 | 09:04
73,00 Euro
+0,69 % +0,50
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
General Standard
Dow Jones News
14.11.2025 08:33 Uhr
PTA-News: Uzin Utz SE: Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2025

DJ PTA-News: Uzin Utz SE: Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Uzin Utz SE: Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2025

[ PDF ]

Ulm (pta000/14.11.2025/08:00 UTC+1)

Uzin Utz konnte zum 30. September 2025 trotz des weiterhin herausfordernden Marktumfelds Umsatzerlöse in Höhe von 381,6 Mio. Euro erwirtschaften. Damit wurde das Umsatzniveau des Vorjahres (360,2 Mio. Euro) leicht überschritten. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) entwickelte sich ebenso erfreulich und beläuft sich auf 31,8 Mio. Euro (29,5 Mio. Euro). Es ist damit um 8,0 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Die vollständige Quartalsmitteilung finden Sie im Anhang sowie unter https://de.uzin-utz.com/investoren/finanzberichte

Im November 2025 Uzin Utz SE Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Uzin Utz SE 
           Dieselstraße 3 
           89079 Ulm 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Sandra Ruf 
Tel.:         +49 731 4097-416 
E-Mail:        ir@uzin-utz.com 
Website:       www.uzin-utz.de 
ISIN(s):       DE0007551509 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1763103600626 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2025 02:00 ET (07:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
