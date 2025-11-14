DJ PTA-News: Uzin Utz SE: Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Uzin Utz SE: Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2025

Ulm (pta000/14.11.2025/08:00 UTC+1)

Uzin Utz konnte zum 30. September 2025 trotz des weiterhin herausfordernden Marktumfelds Umsatzerlöse in Höhe von 381,6 Mio. Euro erwirtschaften. Damit wurde das Umsatzniveau des Vorjahres (360,2 Mio. Euro) leicht überschritten. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) entwickelte sich ebenso erfreulich und beläuft sich auf 31,8 Mio. Euro (29,5 Mio. Euro). Es ist damit um 8,0 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Die vollständige Quartalsmitteilung finden Sie im Anhang sowie unter https://de.uzin-utz.com/investoren/finanzberichte

