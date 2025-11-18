Original-Research: UZIN UTZ SE - von Montega AG



18.11.2025 / 16:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu UZIN UTZ SE Unternehmen: UZIN UTZ SE ISIN: DE0007551509 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 18.11.2025 Kursziel: 87,00 EUR (zuvor: 86,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Rundum gelungenes Q3



UZIN UTZ hat am 14.11. die Q3-Zahlen vorgelegt. Diese fielen umsatz- und ergebnisseitig höher aus als von uns erwartet und markieren trotz Zöllen und Wachstumsinvestitionen das bislang stärkste Quartal in 2025.



[Tabelle]



Zweistelliges Wachstum: Die Umsatzerlöse legten in Q3 um 10,1% yoy auf 129,8 Mio. EUR zu und dürften allein volumengetrieben sein, was auf anhaltende Marktanteilsgewinne hindeutet. Vor allem die Kernmärkte Niederlande und Deutschland entwickelten sich sehr positiv und sollten vom weiteren Roll Out des Erfolgsprodukts FusionTec (Spachtelmasse) und diversen Vertriebsinitiativen profitiert haben. Aber auch mit der Entwicklung in den Wachstumsmärkten USA, Frankreich und Großbritannien zeigte sich der Vorstand angesichts der Herausforderungen für die Baubranche zufrieden. Wir waren nicht zuletzt aufgrund der antizipierten Vorzieheffekte in H1 infolge der US-Importzollerhöhungen von einer etwas geringeren Wachstumsrate in Q3 ausgegangen und sind von der im Vergleich zum ersten Halbjahr nochmal anziehenden Wachstumsdynamik (H1: +3,9% yoy; 9M: +5,9% yoy) sehr positiv überrascht. Dies unterstreicht u.E. auf ein Neues die hervorragende Marktstellung des Unternehmens sowie die Robustheit der Topline.



Signifikanter Ergebnisanstieg: Ungeachtet des ergebnismindernden Effekts der US Zölle (MONe: 1-2 Mio. EUR), die vor allem UZINs Exporte von Trockenklebstoffen aus der Schweiz treffen, sowie eines überproportionalen Personalkostenanstiegs infolge des Mitarbeiteraufbaus zur Realisierung der Wachstumspläne (30.09.: 1.567; +76 MA yoy) berichtete das Unternehmen ein starkes EBIT i.H.v. 11,4 Mio. EUR (EBIT-Marge: 8,8%; +60 BP yoy). Nach 9M standen somit 31,8 Mio. EUR (+8,0% yoy) als operatives Ergebnis zu Buche.



Guidance unverändert: Nichtsdestotrotz behält UZIN UTZ aufgrund weiter bestehender Unsicherheitsfaktoren die Guidance unverändert bei: Bei einem leichten Erlöszuwachs wird auf Gesamtjahressicht nach wie vor ein leichter Rückgang beim EBIT bzw. der EBIT-Marge erwartet. Für Q4 impliziert dies einen EBIT-Beitrag von 500 Mio. EUR zusteuert. Hinzu kommt, dass nach aktuellen Medienberichten die USA und die Schweiz eine Einigung im Zollstreit erzielt haben und auf Schweizer Produkte zukünftig äquivalent zu EU-Waren lediglich 15% Zoll fällig sind.



Fazit: UZIN UTZ hat ein rundum gelungenes Q3 vorzuweisen. Wir sehen die Qualität des Unternehmens trotz der starken Jahresperformance der Aktie (YTD: +51%) noch immer nicht angemessen im Kurs reflektiert und bekräftigen das Rating 'Kaufen' mit einem nach Fortschreibung des DCF-Modells leicht höheren Kursziel von 87,00 EUR.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News