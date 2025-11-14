DJ PTA-News: ADX Energy Ltd.: Platzierung von 3,5 Mio. AUD in Aktien - Finanzierungszusagen für Arbeitsprogramm in Österreich und Italien

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

ADX Energy Ltd.: Platzierung von 3,5 Mio. AUD in Aktien

Finanzierungszusagen für Arbeitsprogramm in Österreich und Italien

Ian Tchacos, ADX Executive Chairman



Wien/Claremont (AUS) (pta000/14.11.2025/08:30 UTC+1)

Die Erdgas- und Erdöl-Explorationsfirma ADX Energy (ASX-Code: ADX) hat fixe Finanzierungszusagen von institutionellen Investoren in Höhe von 3,5 Mio. AUD erhalten, um ihr geplantes Arbeitsprogramm 2026 in Österreich und Italien umzusetzen. Vorgesehen sind in Oberösterreich die Wiederaufnahme der Testarbeiten an der Bohrung Welchau-1, weitere Probebohrungen nach seichten Erdgas-Reservoirs sowie der Ankauf von Seismik für die Offshore-Lizenz im Kanal vor Sizilien. ADX-Chairman Ian Tchacos zufolge bestätigen die Zusagen das große Vertrauen der Investoren. http:// www.adx-energy.com

Tchacos: "Wir freuen uns über die starke Unterstützung der Platzierung und begrüßen zahlreiche neue institutionelle Anleger und Family Offices im Aktionärsregister. Das hohe Interesse bestätigt die Wachstumschancen des Unternehmens. Die zusätzlich eingeworbenen Mittel ermöglichen es ADX, sein aktives Programm ab dem ersten Quartal 2026 fortzusetzen. Dazu gehören die Wiederaufnahme der Tests an der Bohrung Welchau-1, der Beginn weiterer Erdgas-Probebohrungen in Oberösterreich und der Erwerb neuer Seismik-Daten, um das Ressourcenpotenzial der kürzlich erteilten Erdgaslizenz für den Sizilienkanal vor der italienischen Küste weiter zu bewerten."

Zusätzlich zu den genannten operativen Aktivitäten bereitet sich das Unternehmen derzeit auf eine mögliche Doppelnotierung am Euronext Growth Market der Osloer Börse (Norwegen) vor. Die Notierung in Oslo soll europäischen Investoren den Zugang zum Handel erleichtern, die Sichtbarkeit erhöhen, die Liquidität des Unternehmens verbessern und den Aktionärskreis erweitern, um zukünftige Wachstumschancen zu nutzen.

Platzierung schon für 18. November geplant

Konkret geht es um feste Zusagen von institutionellen Anlegern und Family Offices, durch die Ausgabe von 134,6 Mio. neuen und voll eingezahlten Stammaktien des Unternehmens ("Neue Aktien") zu einem Ausgabepreis von 0,026 AUD pro Aktie insgesamt 3,5 Mio. Australische Dollar (vor Kosten) zu beschaffen, das sind ca. 2 Mio. Euro. Die Platzierung beinhaltet eine kostenlose, nicht börsennotierte Option für je zwei Aktien. Die Optionen sind zu einem Preis von 0,039 AUD pro Aktie ausübbar und verfallen 24 Monate nach dem Ausgabedatum ("Optionen").

Der Ausgabepreis von 0,026 $ pro Platzierungsaktie entspricht einem Abschlag von 18,8 % auf den letzten gehandelten Preis der Stammaktien des Unternehmens an der ASX von 0,032 $ und einem Abschlag von 22,7 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Stammaktien des Unternehmens an der ASX über fünf Handelstage von 0,0336 $ im Zeitraum bis einschließlich 10. November 2025. Die Platzierung erfolgt in einer Tranche unter Ausschöpfung der verfügbaren Platzierungskapazität des Unternehmens gemäß ASX Listing Rule 7.1 (76.881.978 neue Aktien) und ASX Listing Rule 7.1A (57.733.407 neue Aktien).

Die Abwicklung ist für Dienstag, den 18. November 2025, geplant. Die beigefügten Optionen bedürfen der Zustimmung der Aktionäre auf der Hauptversammlung des Unternehmens, die voraussichtlich Mitte Jänner 2026 stattfinden wird. Die australische Canaccord Genuity Ltd. war für die Platzierung als Lead Manager verantwortlich.

Über ADX Energy

Die börsennotierte ADX Energy Ltd exploriert und fördert Kohlenwasserstoffe in Österreich und entwickelt Speicherlösungen für grünen Wasserstoff. ADX hat das Know-how sowie Lizenzen für eine Erschließung und Förderung von Erdöl und Erdgas sowie die unterirdische Speicherung von Gas. Das Unternehmen betreibt Erdöl- und Erdgas-Lagerstätten im Großraum Zistersdorf (NÖ) und Waldneukirchen (OÖ). Mitarbeiter wie Zulieferfirmen und Service-Organisationen in den Produktionsstätten blicken auf viele Jahrzehnte erfolgreicher Berufserfahrung zurück. http://www.adx-energy.com

