Zürich - Die Schweizer Tech-Industrie bleibt stark unter Druck. Neben den weltweiten politischen Unsicherheiten und einem starken Franken sind es insbesondere die US-Zölle, die den Unternehmen das Leben schwer machen. Zwar stiegen die Umsätze im dritten Quartal 2025 um 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie Swissmem am Freitag mitteilte. Vor allem Grossunternehmen sorgten für ein Umsatzplus, bei den KMU ging es beim Umsatz indes um 9,0 Prozent abwärts. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
