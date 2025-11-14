Die RWE-Aktie setzt ihren Aufwärtstrend dynamisch fort. Nach dem Zwischenbericht vom Mittwoch schnellten die Kurse um mehr als +9% nach oben und markierten beim Stand von 46,95 € ein neues 14-Jahres-Hoch. Doch sind die Zahlen wirklich so gut ausgefallen und wie kann es hier jetzt weitergehen? Sondereffekt hilft Profitieren konnte Deutschlands größter Stromerzeuger von einem Sondereffekt durch den Verkauf eines Rechenzentrumsprojekts in Großbritannien ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.