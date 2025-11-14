Die Cartier-Mutter Richemont hat am Freitag starke Halbjahresahlen vorgelegt: Das Schmuckgeschäft boomt und der Luxuskonzern übertraf die Umsatz- und Gewinnerwartungen deutlich. Besonders das zweite Quartal überzeugte. Die Aktie zieht deutlich an - sehr zur Freude der AKTIONÄR-Leser.Die Erlöse stiegen im ersten Halbjahr um fünf Prozent auf 10,6 Milliarden Euro, währungsbereinigt sogar um zehn Prozent. Besonders positiv entwickelte sich das zweite Quartal, in dem Richemont ein Umsatzplus von 14 Prozent ...

