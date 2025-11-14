EQS-Ad-hoc: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

HELLA GmbH & Co. KGaA: Ernennung von Prof. Peter Laier zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung



14.11.2025 / 09:26 CET/CEST

Lippstadt, 14. November 2025 - Der Gesellschafterausschuss der HELLA GmbH & Co. KGaA ("FORVIA HELLA") hat beschlossen, Herrn Bernard Schäferbarthold mit Wirkung zum Ablauf des 15. Februar 2026 als Vorsitzenden der Geschäftsführung von FORVIA HELLA durch Herrn Prof. Laier, ehemaliges Vorstandsmitglied der ZF Group, zu ersetzen.