München (ots) -Dort, wo der große Fußball spielt, ist er zuhause: Welttrainer Jürgen Klopp kehrt für die WM 2026 als TV-Experte zurück und wird exklusiv für MagentaTV im Einsatz sein. Damit sichert sich die Telekom einen charismatischen Publikumsliebling, der den Fußball und Emotionen lebt wie kaum ein anderer. Nach Thomas Müller, Johannes B. Kerner und Wolff Fuss ist Jürgen Klopp bereits das vierte feststehende Mitglied des hochkarätig besetzten On-Air Teams von MagentaTV für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko."Jürgen Klopp verkörpert Leidenschaft und Fußball-Begeisterung in Reinkultur. Deswegen ist es großartig, dass er sich für uns entschieden hat, um wieder als TV-Experte zu arbeiten", sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. "Sein tiefes Verständnis vom Spiel, sein Feuer in der Analyse und sein Humor machen ihn einzigartig. Wir bieten den Zuschauerinnen und Zuschauern bei MagentaTV rund um die Uhr beste Expertise und gute Unterhaltung mit herausragender inhaltlicher Vielfalt. Und die Experten-Kombination Thomas Müller und Jürgen Klopp ist schon jetzt weltmeisterlich."Jürgen Klopp selbst freut sich auf die Rolle als TV-Experte: "Ich habe richtig Lust, diese WM nochmal aus der Experten-Perspektive zu erleben. Gleichzeitig weiß ich, dass dieses Marathon Turnier seine ganz eigenen Herausforderungen bieten wird. Wir wollen bei MagentaTV die Menschen mit der richtigen Mischung aus Fußball-Expertise und Unterhaltung begeistern und immer nah am Geschehen sein.""Jetzt kribbelt's wieder" - Jürgen Klopp erklärt sein Experten-Comeback: "Wir sehen uns am 11. Juni in Mexiko. Cooler Satz. Außer Indiana Jones kann den, glaube ich, niemand sagen." Der Link zum Clip: https://cloud.thinxpool.de/s/pGGJrRiHrsoD4sBWM-Auslosung am 05. Dezember live und kostenlosAlle 104 Spiele der WM 2026 gibt es live nur bei MagentaTV - davon 44 exklusiv, mit modernster Technik auf 3 Kanälen, exklusiven Analysen und einem Experten-Team, das die Faszination des Weltfußballs auf alle MagentaTV-Plattformen bringt. Die Fußball WM 2026 wird vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen. Die Auslosung der Gruppenphase findet am 5. Dezember 2025 in Washington D.C. statt. Wolff Fuss präsentiert die Gala mit Los-Zeremonie und Stimmen aus Washington ab 17.45 Uhr - live & kostenlos bei MagentaTV und MagentaSport. Internationale Superstars werden zur Auslosung erwartet, geplant ist auch eine Analyse mit dem WM-Experten Thomas Müller. Thomas Wagner berichtet live aus Washington.Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6158208