Nach den Quartalszahlen am Donnerstag kam die Aktie von SMA Solar deutlicher unter Druck. Große Verfehlungen leistete sich der Wechselrichterhersteller aber nicht, vielmehr war das Minus dem starken Lauf zuvor geschuldet. Am Freitag nimmt der SDAX-Titel bereits wieder Fahrt auf, die Aktie profitiert von einer Kursänderung beim Bankhaus Metzler.Analyst Guido Hoymann lobte die anhaltend starke Nachfrage sowie die Margen im Bereich Large Scale, in dem die großen Photovoltaik-Kraftwerke verbucht werden. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.