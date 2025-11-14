Nach den Quartalszahlen am Donnerstag kam die Aktie von SMA Solar deutlicher unter Druck. Große Verfehlungen leistete sich der Wechselrichterhersteller aber nicht, vielmehr war das Minus dem starken Lauf zuvor geschuldet. Am Freitag nimmt der SDAX-Titel bereits wieder Fahrt auf, die Aktie profitiert von einer Kursänderung beim Bankhaus Metzler.Analyst Guido Hoymann lobte die anhaltend starke Nachfrage sowie die Margen im Bereich Large Scale, in dem die großen Photovoltaik-Kraftwerke verbucht werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
