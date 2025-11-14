Balkonanlagen, Guerilla-PV, Do-it-yourself-Solar. Kleine Anlagen, die Endkunden in Baumärkten oder online kaufen und eigenhändig installieren, um sie lediglich in eine Haushaltssteckdose zu stecken, erfreuten sich in den letzten Jahren größter Beliebtheit. Der Haken: Es fehlte noch eine Produktnorm, durch die so eine Installation in einigen Fällen rechtlich überhaupt erst möglich wird. Jetzt liegt die Norm vor. Balkonanlagen dürfen mit einem einfachen Schuko-Stecker angeschlossen werden. Das geht aus der lang erwarteten Produktnorm für Stecker-Solargeräte hervor, die der Verband der Elektrotechnik, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...