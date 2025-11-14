Bern - Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz haben im Oktober erneut mehr Geld ausgegeben als im Vorjahresmonat. Laut dem am Freitag publizierten Postfinance-Konsumindikator lagen die Gesamtausgaben um 1,6 Prozent höher. Bereits zum 14. Mal in Folge ist der Konsumindikator damit gestiegen. Im Vergleich zu den beiden Vormonaten hat sich das Wachstum sogar leicht beschleunigt. Gestützt werde der Konsum vor allem durch das Lohnwachstum, welches ...

