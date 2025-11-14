Während viele Industriekonzerne mit schwacher Nachfrage kämpfen, meldet Siemens erneut Rekordgewinne. Der Technologieriese verdankt seinen Erfolg vor allem einer klaren strategischen Wette: auf künstliche Intelligenz und digitale Industrieplattformen. Während die deutsche Wirtschaft derzeit branchenübergreifend im Krisenmodus arbeitet, hat der Siemens-Konzern einmal mehr Rekordzahlen vorgelegt. Insgesamt verdiente der Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr ...

