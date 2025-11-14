Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Deutsche Rohstoff AG (ISIN DE000A0XYG76/ WKN A0XYG7):Jan-Philipp Weitz, CEO, sagte: "Die Deutsche Rohstoff AG blickt auf ein starkes drittes Quartal und erfolgreiche neun Monate 2025 zurück. Mit bisher sehr guten Ergebnissen aus dem Bohrprogramm 2025 und stabilen Fördermengen aus über 220 Bohrungen stärken wir unseren Wachstumspfad nachhaltig. Durch die kürzlich platzierte Anleihe über 50 Mio. EUR schaffen wir weitere Flexibilität, reduzieren unsere Kreditlinien in den USA und sind bereit Chancen zu nutzen. Für das laufende Jahr erwarten wir Umsatz und EBITDA am oberen Ende unserer Prognosespanne von 170 bis 190 Mio. EUR für Umsatz und 115 bis 135 Mio. EUR für EBITDA." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...