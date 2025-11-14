Nach drei bärenstarken Handelstagen legt die Bayer-Aktie am Freitag wieder den Rückwärtsgang ein. Erneut ist der DAX-Titel an der Widerstandszone im Bereich um die Marke von 30 Euro gescheitert. Nach den Zahlen vom Mittwoch haben die Analysten von Morgan Stanley den Wert genauer unter die Lupe genommen. Demnach ist das Kurspotenzial ausgereizt.Zwar erhöhte die US-Bank den fairen Wert um einen Euro auf nun 29 Euro. Die Einstufung lautet allerdings weiterhin nur "Equal-Weight".Analyst Thibault Boutherin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
