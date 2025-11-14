NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für National Grid von 1240 auf 1300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für eine fortgesetzt gute Kursentwicklung sei es wichtig, den Wert des US-Geschäfts hervorzubringen, schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend./rob/mis/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 18:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 05:45 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: GB00BDR05C01

