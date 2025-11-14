MS Industrie hat im dritten Quartal solide Ergebnisse geliefert und dabei deutliche operationale Fortschritte und Resilienz inmitten seiner Expansionsphase demonstriert. Die Q3-Ergebnisse lagen leicht über dem Vorjahr, gestützt durch höhere Umsätze und eine verbesserte Rentabilität, was auf eine stärkere Effizienz und eine fortgesetzte Erholung der Kerngeschäfte hindeutet. Die Bilanz bleibt gesund, mit einer stabilen Eigenkapitalquote und ausreichender Flexibilität, um zukünftiges Wachstum zu finanzieren. Strategische Initiativen verlaufen gut - insbesondere der erfolgreiche Start des neuen Standorts in den USA, der bereits ermutigende frühe Erfolge zeigt. Der Verteidigungsbereich gewinnt an Dynamik, mit nunmehr erstmaligen direkten Verkäufen an einen bedeutenden Militärakteur sowie steigendem indirekten Bedarf. Das Management bestätigt die Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Wir nehmen eine geringfügige Anpassung unserer Umsatzschätzungen vor und senken die Gewinnprognosen für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund höher als erwarteter Anfangskosten aus der strategischen Expansion. Wir bekräftigen unser BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 2,40 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ms-industrie-ag





© 2025 mwb research