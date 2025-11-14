Die Richemont-Aktie klettert am Freitagmorgen mit einem Kursplus von über +8% auf ein neues Allzeithoch (in Euro). Hat der Schweizer Luxusgüterkonzern so gute Zahlen präsentiert und können Anleger noch mit weiter steigenden Kursen rechnen? Ein starkes Halbjahr Luxusgüteraktien standen in den letzten Monaten unter keinem guten Stern. Die nach wie vor schwache Konjunktur in China und die neuen Zölle der USA sorgten für mächtig Druck. Aber der Schweizer ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.