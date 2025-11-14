FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.11.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 325 (327) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1500 (1400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS QINETIQ PRICE TARGET TO 550 (570) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FRONTIER DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 600 (550) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 18400 (18000) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1300 (1240) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 520 (535) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS 3I GROUP PRICE TARGET TO 4300 (4600) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1550 (1500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SPIRAX PRICE TARGET TO 7500 (7250) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2350 (2000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 714 (736) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS B&M PRICE TARGET TO 230 (245) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 189 (186) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 330 (325) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2475 (2200) PENCE - 'OUTPERFORM'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2025 AFX News