Research: EcoGraf - Kurs 2025 vervierfacht, integriertes Graphitgeschäft nimmt Fahrt auf

EcoGraf: Epanko-Graphitprojekt soll stufenweise auf bis zu 390.000 t/Jahr wachsen - HFfree-Hubs in USA/EU geplant; KfW IPEX bereitet bis zu 105 Mio. US-$ Finanzierung für die 73.000-t-Startphase vor.

Die Experten des australischen Branchendienstes Minelife nehmen die vor Kurzem veröffentlichte Epanko Expansion Study, die die mögliche neue Größenordnung des Graphitprojekts der australischen EcoGraf (ASX EGR / WKN A2PW0M) skizziert, zum Anlass, das Unternehmen noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen . Ausgehend von einer ersten Produktionsstufe mit 73.000 Tonnen Flockengraphit pro Jahr sieht die Studie nämlich drei zusätzliche Ausbauphasen vor, in denen die Kapazität der geplanten Mine schrittweise auf 130.000, 260.000 und schließlich 390.000 Tonnen pro Jahr erhöht werden könnte.

Alle Ausbauphasen fallen laut Minelife unter die bereits bestehende Special Mining Licence (SML) und nutzen die durchgehende Epanko-Erzlagerstätte. Die Studie wurde von unabhängigen Technikberatern erstellt und stützt sich auf die bestehenden gemessenen und angezeigten Ressourcen. Der Ausbau soll sich über die ersten zehn Betriebsjahre vollziehen. In den jeweiligen Stufen ist zunächst eine Verarbeitung von oxidischem Material mit höherem Durchsatz geplant, bevor sukzessive oxidisches und frisches Material gemischt verarbeitet wird.

