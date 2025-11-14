Entlastung für BASF: Ab dem 1. Januar 2026 soll ein staatlich geförderter Industriestrompreis gelten, zunächst bis 2028. Vorgesehen ist ein Zielwert von gerade einmal 5 Cent pro Kilowattstunde, der für stromintensive Firmen gelten soll, die im internationalen Wettbewerb stehen. Die Bundesregierung rechnet damit, dass die EU-Kommission die Regelung demnächst freigibt.Brüssel hatte hierfür bereits im Juni grundsätzlich grünes Licht für einen Industriestrompreis unter bestimmten Bedingungen erteilt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
