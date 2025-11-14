Zürich - Das ETH-Zürich- und HSG-Startup Forgis hat CHF 150'000 von Venture Kick erhalten, um automatisierte Fertigungssysteme intelligent zu machen. Durch die Integration seines agentenbasierten KI-Systems vereinfacht das ICT-Startup die Steuerung industrieller Anlagen und ermöglicht es europäischen Herstellern, ihre Produktion wieder lokal anzusiedeln. Gleichzeitig stärkt die Technologie die regionale Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit, ...

