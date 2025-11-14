FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom von 35 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Gut, aber nicht gut genug, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen des IT-Dienstleisters. Allerdings sei der operative Gewinn (Ebitda) in erheblichem Maß von Restrukturierungsaufwendungen belastet worden. Ansonsten wäre der Rückgang deutlich weniger stark gewesen./mf/ag



