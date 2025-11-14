Das 37,4-MW-Enerparc-Solarkraftwerk in Schkölen nimmt als erste Photovoltaik-Anlage am Markt für Sekundärregelleistung teil. In dem Projekt kooperieren die Sunnic Lighthouse GmbH, Entelios AG und der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz. Erstmals hat in Deutschland ein Übertragungsnetzbetreiber eine Photovoltaik-Freiflächenanlage für die Teilnahme an der Sekundärregelleistung (aFRR) präqualifiziert. Das gilt sowohl in positiver als auch in negativer Richtung. Bei diesem Projekt haben die Enerparc-Tochter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
