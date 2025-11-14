Lange hat das Normungsgremium gerungen, jetzt ist die sie da: Die VDE-Produktnorm für Steckersolargeräte als Gesamtsystem. Die maximale Leistungsgrenze wird erhöht, und modifizierte Schuko-Stecker werden als neue Anschlussmöglichkeit zulässig. Die weltweit erste Produktnorm für Steckersolargeräte wird im Dezember 2025 veröffentlicht. Mit der DIN VDE V 0126-95 VDE V 0126-95:2025-12 "Steckersolargeräte für Netzparallelbetrieb - Teil 95: Sicherheitsanforderungen und Prüfungen" erscheint nach acht Jahren ...

