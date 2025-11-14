Eschborn (www.anleihencheck.de) - Noratis: Vorstand vereinbart Standstill bzgl. Zinszahlung für 5,5%-Unternehmensanleihe - AnleihenewsDer Vorstand der Noratis AG (Aktie: ISIN DE000A2E4MK4/ WKN A2E4MK) hat heute mit dem gemeinsamen Vertreter eine dreimonatige Stillhaltevereinbarung bezüglich der Zinszahlung für die 5,5%-Unternehmensanleihe abgeschlossen (sog. "Standstill"), so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. (Ad hoc-Mitteilung vom 13.11.2025) (14.11.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
