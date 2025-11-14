Erfolgreich Swing-Traden| Nu Holdings mit Rekord, Siemens Energy mit Dividende & Bechtle
|110,20
|110,30
|13:10
|110,15
|110,25
|13:10
|Aktuelle Nachrichten
|12:53
|Germany's Bechtle flags return to growth, shares surge
|12:40
|ROUNDUP 2: Bechtle übertrifft Erwartungen und sieht Schlussspurt - Kurssprung
| (neu: Aussagen von Konzernchef aus Telefonkonferenz, Jahresprognose, Kurs) NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle setzt nach einem überraschend starken dritten Quartal auf einen Endspurt...
|11:57
|AKTIEN IM FOKUS: IT-Dienstleister gefragt - Gute Zahlen von Bechtle und Nagarro
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien deutscher IT-Dienstleister sind am Freitag von erfreulichen Geschäftszahlen beflügelt worden. Dass Bechtle nach einem überraschend starken Quartal bis zum Jahresende...
|11:57
|Bechtle wieder da. 14,97% Plus erst der Auftakt? Und Cancom mitgezogen?
|Bechtle kann mit seinem Quartalsbericht eine Aufbruchstimmung auslösen, die trotz schwachem Marktumfeld zu einer förmlichen Kursexplosion führt.Das lange Tal der Auftragsschwäche für den iT-Dienstleister...
|11:54
Erfolgreich Swing-Traden| Nu Holdings mit Rekord, Siemens Energy mit Dividende & Bechtle
|Erfolgreich Swing-Traden| Nu Holdings mit Rekord, Siemens Energy mit Dividende & Bechtl
|11:54
|Erfolgreich Swing-Traden| Nu Holdings mit Rekord, Siemens Energy mit Dividende & Bechtle
|Erfolgreich Swing-Traden| Nu Holdings mit Rekord, Siemens Energy mit Dividende & Bechtl
|11:45
|Nu Holdings (Nubank): Brasilianisches FinTech beschleunigt Umsatzwachstum deutlich
|SÃO PAULO, Brasilien (IT-Times) - Das brasilianische Finanztechnologieunternehmen Nu Holdings hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht und ein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichnet....
|11:42
|Stock Market Today: Dow Jones, Nasdaq Futures Drop Amid 'Impaired' Economic Data After Shutdown- Warner Bros, NU Holdings, Applied Materials In Focus
|10:42
|Morgan Stanley reiterates Overweight rating on Nu Holdings stock, maintains $18 target
|10:34
|Morgan Stanley bekräftigt "Overweight"-Rating für Nu Holdings mit Kursziel von 18 US-Dollar
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:51
|Wachstum: Siemens Energy AG hebt die Mittelfristziele für das Geschäftsjahr 2028 an
|12:47
|Siemens Energy erhöht mittelfristige Prognose
|12:46
|Im Fokus: Siemens Energy-Aktie
|Die Siemens Energy-Aktie schießt heute im Dax deutlich nach oben - zeitweise geht es um gut zehn Prozent hinauf auf Kurse um 112 Euro und damit in die Nähe eines neuen Rekordhochs. Vom Tief im Herbst...
|12:42
|Dax baut am Mittag Verluste weiter aus - Siemens Energy gefragt
|Frankfurt/Main - Der Dax hat am Freitag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag seine Verluste weiter ausgebaut. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.720 Punkten berechnet, 1,3...
|12:18
|DAX Down Over 1% On Economic Worries; Allianz, Siemens Energy Up Sharply On Earnings
|BRUSSELS (dpa-AFX) - German stocks are down in negative territory on Friday, weighed down by concerns about high valuations in the tech sector, and some uncertainty about the Federal Reserve's...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BECHTLE AG
|40,040
|+14,79 %
|NU HOLDINGS LTD
|13,560
|+1,21 %
|SIEMENS ENERGY AG
|110,70
|+9,55 %