Das Video einer verpatzten Produktpräsentation in Moskau sorgt für Erheiterung im Netz: Zu sehen ist ein humanoider Roboter bei seinem - ungeplant kurzen - Gang über die Bühne. Technologische Neuheiten werden für gewöhnlich in perfekt inszenierten Events der Weltöffentlichkeit präsentiert. Doch immer wieder gibt es Ausnahmen, die dann im Internet für Belustigung sorgen. So auch auf einer Tech-Messe in Moskau am Dienstag - als ein Roboter nur wenige, ...

