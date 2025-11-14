Die Thiogenesis-Aktie pendelt seit Wochen zwischen 0,40 und 0,50 € auf und ab. Was könnte den Aktienkurs antreiben und unterschätzen Anleger das Potenzial des kanadischen Biotech-Unternehmens? Hoffnungsvolle Studiendaten zu MELAS Erst Anfang November veröffentliche Thiogenesis hoffnungsvolle Daten einer klinischen Phase-2-Studie des Wirkstoffes TTI-0102 zur Behandlung von MELAS. Dabei handelt es sich um eine seltene, vererbte neurologische Störung ...

