Datum der Anmeldung:
12.11.2025
Aktenzeichen:
B7-99/25
Unternehmen:
Airbus SAS, Blagnac (FRA), und Critical Software S.A., Loimbra (PRT); Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Software für Avionik-Systeme, Softwarelösungen für die Luftfahrt
12.11.2025
Aktenzeichen:
B7-99/25
Unternehmen:
Airbus SAS, Blagnac (FRA), und Critical Software S.A., Loimbra (PRT); Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Software für Avionik-Systeme, Softwarelösungen für die Luftfahrt
© 2025 Bundeskartellamt