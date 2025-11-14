Datum der Anmeldung:
11.11.2025
Aktenzeichen:
V-79/25
Unternehmen:
Molex Electronic Technologies Holdings, LLC, Lisle (USA); Erwerb der alleinigen Kontrolle über Smiths Interconnect Group Limited, London (GBR)
Produktmärkte:
Entwicklung Herstellung und Vertrieb elektronischer Komponenten, Kabelkonfektionen und Kabelbündel, Steckverbinder
