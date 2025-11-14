Siemens Energy erhöht mittelfristige Prognose



Werbung







Die Aktie stieg am Freitagmorgen zeitweise um mehr als 10 Prozent.



Siemens Energy meldete am Donnerstag Zahlen für das vierte Quartal. Der einstige Krisenkonzern wächst dank des weltweit steigenden Strombedarfs, insbesondere durch Elektroautos und Datencenter. Der Konzern erzielte 2024/25 einen Umsatzanstieg um 15 % auf rund 39 Milliarden Euro und steigerte den Gewinn auf rund 1,7 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand erreichte mit etwa 138 Milliarden Euro einen Rekordwert.



Nach einer schweren Krise vor zwei Jahren, in der Siemens Energy Staatshilfen benötigte, hat sich der Aktienkurs mittlerweile verfünfzehnfacht und die Staatsgarantien wurden abgelöst. Siemens Energy will nun in den Geschäftsjahren 2025 bis 2028 ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum im niedrigen Zehnerprozentbereich erzielen, etwas mehr als bislang prognostiziert.









Die HSBC-Marktbeobachtung ist online!



Die Börsen zeigen sich weiterhin stabil, obwohl in den USA ein drohender Shutdown für Unsicherheit sorgt. Gold bleibt als sicherer Hafen gefragt. Gleichzeitig entwickelt sich Künstliche Intelligenz zum "neuen Gold" und steht im Mittelpunkt der aktuellen Marktdynamik. Die KI-Rally ist auch ein zentrales Thema unserer jüngsten Marktbeobachtung. In der aktuellen Ausgabe präsentieren wir Ihnen kompakte Analysen und die wichtigsten Trends. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Winter!









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









