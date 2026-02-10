Hoch, höher, noch höher - und nun? Die Siemens Energy-Aktie verliert am Dienstagmorgen rund -1% auf 156 €. Sind Anleger gut beraten, nach der Rekordjagd Gewinne einzustreichen, weil jetzt neue Zahlen kommen und eine Korrektur auslösen könnten? Was sagt der Chart? Die Siemens Energy-Aktie hat binnen zwei Jahren eine atemberaubende Performance aufs Börsenparkett gezaubert. Im Februar 2024 notierte sie noch bei rund 14 €, inzwischen hat sie die 150-€-Marke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
