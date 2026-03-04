© Foto: 2021 Siemens Internet // Siemens Energy Global GmbH & Co. KG

Die Siemens Energy-Aktie hat in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Rally hingelegt, doch wer jetzt noch einsteigt, sollte genau hinschauen. Der Kurs notiert weit über dem langfristigen 200er SMA, die Bewertung ist ambitioniert, und die charttechnischen Warnsignale häufen sich. Rekordauftragsbestand, Dividendenrückkehr, KI-Boom. Diese Schlagzeilen klingen zwar gut, aber glänzende Überschriften verdecken manchmal, was darunter steckt: eine Windsparte, die seit Jahren Verluste einfährt, ein Kurs, der fundamental kaum noch zu rechtfertigen ist, und ein Markt, der bei der kleinsten Enttäuschung gnadenlos reagiert. Wer jetzt dabei ist, sollte wissen, was auf dem Spiel steht und was die Charttechnik gerade signalisiert.

Glänzende Zahlen - aber…

Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 sah auf dem Papier stark aus. Der Auftragseingang stieg um gut ein Drittel auf 17,6 Milliarden Euro. Der Konzerngewinn verdoppelte sich auf 1,16 Milliarden Euro. Und der Auftragsbestand kletterte auf ein neues Rekordhoch von 146 Milliarden Euro. Siemens Energy profitiert vom globalen Hunger nach Energie und besonders vom Boom rund um KI. Rechenzentren brauchen Strom, und Siemens Energy liefert die Infrastruktur. Fast doppelt so viele große Gasturbinen wie im Vorjahr wurden verkauft. Im Netzgeschäft hat sich der Umsatz mit großen Technologiekonzernen auf über zwei Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Das klingt gut, sehr gut sogar, doch der Blick hinter die Fassade trübt das Bild dann doch ein, denn der Kurs hat diese Nachrichtenlage längst mehr als nur eingepreist und dann sogar noch eine Schippe obendrauf gepackt. Das zeigt auch, dass die durchschnittlichen Analystenkursziele unter dem aktuellen Handelspreis liegen. Das bedeutet, dass der Markt mehr Optimismus in den Kurs packt, als selbst Profis für gerechtfertigt halten. Wer jetzt kauft, wettet darauf, dass es noch besser wird, viel besser. Die Windtochter Siemens Gamesa schreibt zwar weniger rote Zahlen als früher, aber ein operativer Verlust von 46 Millionen Euro im Quartal bleibt dennoch ein Verlust. Gamesa bleibt ein Risikofaktor, der den Kurs jederzeit belasten kann.

Charttechnik

Die Lage im Chart sieht momentan alles andere als rosig aus. Die Aktie ist in den letzten Monaten förmlich nach oben gerannt und hat sich dabei weit von ihren gesunden Durchschnittswerten entfernt. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Die Aktie ist zu schnell zu steil gestiegen. Das 52-Wochen-Hoch bei 171,65 Euro markiert eine Grenze, an der den Bullen nun die Puste ausgeht. Eine technische Korrektur ist hier nicht nur wahrscheinlich, sondern eher überfällig. Wenn die aktuelle Schwäche anhält und wichtige Marken fallen, könnte es ungemütlich werden. Ein Bruch der Marke von 142 Euro wäre ein fatales Signal, da knapp darüber der 50er SMA (Simple Moving Average) verläuft, der bisher als Stütze diente. Sollte diese Verteidigungslinie reißen, klafft nach unten ein tiefes Loch. In einem solchen Szenario müsste man sich sogar auf einen Absturz bis in den Bereich von 120 Euro gefasst machen. Das wäre ein herber Rückschlag, der die Gewinne vieler Späteinsteiger komplett zunichtemachen würde.

Was tun?

Siemens Energy ist kein schlechtes Unternehmen. Im Gegenteil. Die Rückkehr zur Dividende, das Aktienrückkaufprogramm und die anhaltend starke Nachfrage nach Energieinfrastruktur sprechen für Siemens Energy. Der Turnaround ist real. Doch an der Börse wird die Zukunft gehandelt, nicht die Vergangenheit und die Zukunft ist im aktuellen Kurs bereits sehr großzügig bewertet. Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten einen Gewinn von knapp 4 Euro je Aktie. Bei einem Kurs von 160 Euro ergibt das ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 40. Das ist für einen Industriekonzern sehr hoch. Da bleibt wenig Spielraum für Enttäuschungen. Und Enttäuschungen kommen irgendwann immer. Wer bislang noch nicht investiert ist: Der aktuelle Einstiegspunkt scheint alles andere als ideal. Die charttechnischen Risiken sind real, die Bewertung ist ambitioniert hoch, und Gamesa bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Geduld zählt vielleicht gerade hier mehr als Eile. Ein Rücksetzer auf die Zone zwischen 142 und 120 Euro wäre ein deutlich attraktiverer Einstiegspunkt - mit besserem Chancen-Risiko-Verhältnis. Kurz gesagt: Die Aktie ist gut, aber der Zeitpunkt ist es gerade nicht.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.